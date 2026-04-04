فليك: رافينيا يمنح راشفورد بطاقة التألق

اعتبر الألماني هانزي فليك مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم أن الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد لديه فرصة كبيرة للتألق في ظل غياب البرازيلي رافينيا للإصابة، وذلك قبل مواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد السبت لحساب الجولة الـ 30.

ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، جدول الترتيب قبل نهاية الموسم بتسع جولات برصيد 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث بـ 58 نقطة.

وسيغيب رافينيا حتى بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرّض لها خلال مباراة منتخب البرازيل أمام فرنسا تجريبيًا، مما يفتح الباب أمام راشفورد المُعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي قدّم أداء مميزًا في النصف الأول من الموسم، لكنه لم يشارك كثيرًا في الأسابيع الأخيرة.

وقال فليك في مؤتمر صحافي الجمعة: «قلتها من قبل، أنا سعيد بأداء راشفورد.. قدم أداء جيدًا في الأسابيع الأخيرة، واجه بعض المشكلات بسبب الإصابة، وعلينا الاهتمام بذلك».

وأضاف أن راشفورد سيواجه منافسة من لاعبين آخرين للحصول على فرصة اللعب بدلا من رافينيا ولديه فرصة كبيرة له ليظهر جودته مرة أخرى، لكن هناك خيارات أخرى أيضًا. فيرمين لوبيز يمكنه اللعب هناك، وجافي الذي أسعدهم بعودته للمستوى الذي يظهره في التدريبات.

ويملك برشلونة يملك خيار شراء راشفورد مقابل 35 مليون دولار من يونايتد، لكنه لم يقرر بعد تفعيل هذا الخيار.

وأشار فليك إلى أنه سمح لرافينيا بقضاء بضعة أيام في البرازيل مع عائلته لمساعدته على التعافي من إصابته.

وسيغيب الدولي البرازيلي عن مباريات عدة في الدوري، وعن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد حيث تُقام مباراة الذهاب الأربعاء.

وتابع فليك: «ليس هذا الوقت المناسب لهذه الإصابة، لنا وله، وكان حزينا بسبب ذلك..تحدّثت معه عبر مكالمة فيديو، وكان محبطًا للغاية وحزينًا... منحته بضعة أيام في البرازيل مع عائلاته لتصفية ذهنه».

وأكّد فليك جاهزية المدافعين الفرنسي جول كونديه وأليخاندرو بالدي وإريك جارسيا لمواجهة أتلتيكو، بينما لا يزال لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ غائبا للإصابة.

ويواجه برشلونة نظيره أتلتيكو ثلاث مرات خلال 11 يومًا، علما أن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أقصى الفريق الكاتالوني من نصف نهائي كأس الملك في وقت سابق هذا الموسم بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.