أربيلوا: البرازيل أرهقت فينيسيوس

يتجه ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، لإراحة مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وعدم إشراكه في مباراة ريال مايوركا السبت لحساب الجولة الـ 30 للدوري المحلي.

وأوضح أربيلوا في مؤتمر صحافي أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، لم يمنح فينيسيوس راحة خلال فترة التوقف الدولي، وبالتالي سيخضع لفحص طبي قبل مواجهة مايوركا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فينيسيوس واحد من أصل خمس لاعبين خاضوا 90 دقيقة كاملة في مواجهة البرازيل التي خسرتها 1-2 أمام فرنسا تجريبيًا، ثم شارك في 67 دقيقة أمام مع كرواتيا «3-1».

ومع مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، فإن أربيلوا سيكون حريصًا على نجمه والذي تألق قبل فترة التوقف الدولي بعدما سجل ثنائيتين في شباك مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وقال أربيلوا: «لقد شعر بالإرهاق لأن أنشيلوتي لم يمنحه الراحة الكافية وهو أمر طبيعي، المتطلبات في ريال مدريد والبرازيل كبيرة للغاية».

وأضاف: «خاض فينيسيوس العديد من المباريات ولم يتوقف ليوم واحد، واليوم سنرى حالته وسنقرر بشأنه».

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي سيحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد اليوم نفسه.