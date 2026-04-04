بثلاثية تولوز.. باريس يوسع الفارق مع لانس

ابتعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم في صدارة الدوري بفوزه الجمعة على ضيفه تولوز 3-1 في افتتاح الجولة الـ 28.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 63 نقطة، مبتعدًا بأربع نقاط عن لنس الثاني الذي يلعب مع مضيفه ليل السبت، علمًا أن للفريق الباريسي مباراة مؤجلة.

ويأتي الفوز قبل استضافة ليفربول الإنجليزي الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم السفر إلى ملعب أنفيلد في 14 مارس للقاء الإياب، من دون خوض أي مباراة محلية.

ويُعد الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال أولوية مطلقة لباريس، لكنه في الوقت ذاته يسير بثبات نحو إحراز لقبه الخامس تواليًا في الدوري المحلي، والـ 12 في آخر 14 موسمََا.

افتتح المهاجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي ، المتوّج بجائزة الكرة الذهبية، التسجيل بتسديدة من على خط الجزاء بعدما وصلته كرة طائرة مشتتة من الدفاع، سدد في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى «23».

لكن سُرعان ما أدرك الدنماركي راسموس نيكولايسن التعادل بعد أربع دقائق برأسية من داخل المنطقة، بعد ركنية لم يُحسن الحارس الروسي ماتفي سافونوف التعامل معها.

ولم ينتظر ديمبيلي سوى خمس دقائق حتى يعيد التقدم لباريس، ومن الركنية أيضا، حين تابع أمام المرمى الكرة التي أرسلها الكوري الجنوبي كانغ-إن لي ثم حوّلها الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا برأسه نحو زميله «33»، ليرفع رصيده إلى 42 هدفًا مع فريقه في مختلف المسابقات منذ يناير 2025 في 62 مباراة، أكثر بهدف في 202 مباراة خاضها بين يناير 2019 ديسمبر 2024، وفقا لـ«أوبتا».

وأشرك المدرب لويس إنريكي الرباعي البرتغالي جواو نيفيش في الشوط الثاني لتعزيز النتيجة، وهو ما حصل حين سجل الأخير الثالث بتسديدة بعيدة «90+2» رفع بها رصيده إلى 12 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، رغم أنه بدأ أساسيًا 12 مرة.