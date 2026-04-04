الأهلي ينشد التعويض أمام ضمك

يأمل فريق الأهلي الأول لكرة القدم في استعادة التوازن عندما يستقبل ضيفه ضمك، السبت على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

ومني الفريق الأهلاوي بخسارة من القادسية الجولة الماضية من الدوري، وأتبعها بأخرى أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لذا يتوقع أن يرمي مدربه الألماني ماتياس يايسله بكل أوراقه من أجل الانتصار ومصالحة الجماهير.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثالث بـ62 نقطة، لذلك فإن أي تعثر جديد سيضعف حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويدخل الأهلي المواجهة متسلحًا بسجل مميز أمام ضمك، إذ إنه لم يعرف طعم الخسارة في آخر 7 مباريات، إذ كسب 4 مرات، وتعادل في ثلاثة لقاءات.

وإجمالًا، تقابل الفريقان 11 مرة، تمكن الأهلي من حسم خمسة منها، مقابل ثلاثة انتصارات لضمك، بينما حضر التعادل ثلاث مرات.

في المقابل، تحسنت نتائج ضمك في الجولات الثلاث الأخيرة، وتمكن من حصد 7 نقاط جديدة من تعادل وفوزين متتالين، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية لاسيما وأنه مهدد بالهبوط ويحتاج إلى عدم التفريط في نقاط الجولات المقبلة.

ويحتل الفريق الجنوبي المركز الـ25 برصيد 22 نقطة حصدها من أربعة انتصارات، و10 تعادلات فيما خسر 12 مرة خلال 26 جولة.