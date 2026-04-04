نيوم والفيحاء.. بين النهوض والتأكيد

يستضيف فريق نيوم الأول لكرة القدم نظيره الفيحاء، السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

ويستهدف الفريقان فك الشراكة بينهما في النقاط، إذ يحتل نيوم المركز الثامن بـ 33 نقطةً بفارق الأهداف عن الفيحاء التاسع بالرصيد ذاته بعد أن فاز كل فريقٍ منهما في تسع مبارياتٍ، وتعادل ست مرَّاتٍ، وخسر 11 لقاءً.

كذلك يطمح كلٌّ منهما إلى تحقيق انتصاره الأول على منافسه، إذ انتهت مباراتهما الأولى في الدور الأول من الدوري الموسم الجاري بالتعادل 1ـ1.

ويرفع نيوم شعار التعويض بعد فشله في تحقيق أي انتصارٍ بآخر أربع مبارياتٍ حيث تعادل في اثنتين، وخسر مثلهما، ويسعى إلى استعادة نغمة الفوز أملًا في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

وفي الجانب المقابل، واصل الفيحاء انتفاضته، وحقق فوزين متتاليين على حساب الأخدود 5ـ0، والاتفاق 1ـ0، ويطمح أمام نيوم إلى تسجيل فوزه الثالث تواليًا، أو على الأقل العودة بنقطة التعادل.