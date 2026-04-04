المواجهة 32 تجدد تحدي الهلال والتعاون

يبحث فريق التعاون الأول لكرة القدم عن تسجيل انتصاره الغائب 3 أعوام أمام مضيفه الهلال في دوري روشن السعودي عندما يلتقيان، السبت، على ملعب المملكة أرينا في الرياض لحساب الجولة الـ17 .

ويعود الانتصار الأخير للفريق القصيمي على نظيره العاصمي إلى 2 أكتوبر 2022 حينما فاز بنتيجة 2ـ1 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، وبعدها تقابلا 6 مرات انتهت خمسة منها لصالح الهلال، فيما تعادلا مرة وحيدة بنتيجة 1-1 في الدور الأول للدوري الموسم الجاري.

وفي المجمل، تواجه الفريقان دوريًا 31 مرة، كسب منها الهلال 23، وانتصر التعاون في 3 مباريات، وحضر التعادل في خمس مناسبات، وأحرز الهلال 58 هدفًا، فيما سجل التعاون 24 هدفًا.

وخلال الجولة الماضية قبل التوقف قفز الهلال للمركز الثاني برصيد 64 نقطة، حصدها من 19 انتصارًا وسبعة تعادلات وسجل خالٍ من الخسائر.

ويفتقد الهلال إلى بعض عناصره الأساسية أمثال الصربي سيرجي سافيتش للإيقاف، وناصر الدوسري والفرنسي سايمون بوابري للإصابة وسالم الدوسري، لكن يمتلك أسماء مميزة في جميع الخطوط، ومنها المغربي ياسين بونو والبرازيلي مالكوم والفرنسي ثيو هرنانديز ومواطنه كريم بنزيما، والسنغالي خاليدو كوليبالي .

في المقابل نجح الضيف القادم من بريدة في تفادي الخسارة خلال آخر 4 مواجهات بعد أن تعادل في ثلاث واحدة منها أمام الهلال، وفاز في واحدة، وتبدو طموحاته كبيرة للخروج بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل للمحافظة على مركزه.

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 45 نقطة، جمعها من 13 انتصارًا وستة تعادلات مقابل الخسارة في سبع مباريات.

ويعتمد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، على أسماءٍ أجنبيةٍ بارزة أيضًا مثل الثلاثي البرازيلي جيروتو ومواطنيه مايلسون وجابرييل تيكسيرا وفلافيو والهولندي أشرف المهديوي والفرنسي أنجيلو فولجيني والبلغاري مارين بيتكوف.