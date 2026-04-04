الهلال عقدة شاموسكا على خط التماس

يخطط البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، على تسجيل انتصاره التاريخي الثاني ضد الهلال خلال مشواره التدريبي في السعودية، حينما يحل ضيفًا عليه، السبت، في ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي، والثاني أمام الإيطالي سيموني إنزاجي.

ويعرف عن المدرب شاموسكا كثرة رحلاته التدريبية، لدرجة أنه درب نحو 32 فريقًا في مختلف البلدان خلال تاريخه الكروي، حين بدأ مسيرته خارج الخطوط في بلده البرازيل برفقة فريق فيتوريا خلال موسم 1994ـ1995، حتى احترافه التدريب بعدها في أمريكا الجنوبية، وقدومه إلى المنطقة العربية للمرة الأولى عام 2010 برفقة العربي القطري، إلا أن الهلال أصبح «البعبع» له، إذ يعد أكثر فريقًا تلقى من هزائم، «10» مباريات منذ احترافيه مهنة التدريب.

وتولى شاموسكا تدريب عدة فرق في منطقة الخليج، مثل العربي والجيش والغرافة في قطر، ونادي الشعب الإماراتي، قبل قدومه إلى السعودية موسم 2018ـ2019 مع فريق الفيصلي، لينجح سريعًا ويقدم نفسه أحد الوجوه التدريبية المألوفة في ملاعب دوري المحترفين، ليترك إرثه التكتيكي مع جميع الأندية، التي تولى تدريبها، حتى مغامرته الأخيرة في القصيم مع التعاون «فترتين» كان في وسطها تحدى الصعود مع نيوم، ليثبت خلالها نجاحًا كبيرًا.

وستكون مواجهة شاموسكا، الذي يدخل عامه الـ60، أمام الهلال، السبت المقبل، اللقاء رقم 17، وخلال تلك المباريات لم يعرف طعم الفوز أمام القطب العاصمي إلا في مناسبة واحدة مع جميع الفرق، التي أشرف على تدريبها، سواء مع الفيصلي أو الشباب أو التعاون، مقابل 10 هزائم وخمسة تعادلات، فيما أنهي آخر المواجهات بالتعادل الإيجابي 1ـ1 في الجولة العاشرة «المؤجلة» من دوري هذا الموسم.

وابتسم الحظ للمدرب البرازيلي أمام الأزرق العاصمي مرة واحدة، في الثاني من أكتوبر2022، حينما قلب تأخره بهدف مواطنه ميشايل، مهاجم الهلال «29»، إلى فوز بفضل هدفي فهد الرشيدي «45+6 ـ 74».

وأنهى المدرب أولى مواجهاته ضد الهلال حين كان يقود الفيصلي 2018، بالتعادل في الجولة العاشرة 1ـ1، قبل أن يخسر الدور الثاني 1ـ2، إضافة إلى خسارتين أمام الهلال في كأس الملك، واحدة 2ـ3، والأخرى بركلات الترجيح 7ـ8، وودع عنابي سدير دون أن يحقق أي انتصار، واكتفى بثلاثة تعادلات، وخمس هزائم من أصل ثماني مباريات.

وفي موسم 2021، استبدل شاموسكا البوصلة، واتجه نحو العاصمة، وقاد الشباب في موسم واحد، وواجه الهلال مرتين، الأولى انتهت بالتعادل، فيما ألحق الأزرق خسارة قاسية لفرقة البرازيلي، حينما دك شباكه بخماسية نظيفة.

وقرر شاموسكا في الموسم الذي يليه خوض تجربة جديدة مع التعاون، وأمضى معه موسمين، واجه فيها الهلال خمس مرات، أربع منها في دوري المحترفين، وتلقي أربع هزائم متتالية، بعد أن كسب أول المباريات.

وبعد هذه التجربة، قرر شاموسكا الاتجاه إلى تحدٍ مختلف، في الموسم الذي يليه، وتحديدًا في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مع فريق نيوم، وقطع على نفسه تحدي أن يصعد بالفريق إلى مصاف دوري روشن، وتحقق مراده في النهاية، إلا أن تجربته لم تكتمل، ليعود في بداية الموسم مع فريقه السابق التعاون، ولعب ضد الهلال مباراة واحدة أنهاها بالتعادل الإيجابي.

وسبق لشاموسكا أن قاد الهلال «مؤقتًا» 2019، بعد إقالة الكرواتي زوران ماميتش، ولعب خمس مباريات في مختلف المسابقات، حقق خلالها ثلاثة انتصارات، وخسر مرة، وتعادل أخرى.