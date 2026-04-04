ماذا تعرف عن بورت فايل المغمور قبل مواجهة تشيلسي؟

تأسس نادي بورت فايل عام 1876 في مدينة ستوك أون ترينت الإنجليزية التي تُختصر غالبًا بـ«ستوك»، وهي تقع في مقاطعة ستافوردشاير بإنجلترا.

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم مبارياته على ملعب «فيل بارك»، ويُعرف بلقب «الشجعان».

وانضم النادي إلى دوري كرة القدم الإنجليزي عام 1892، قبل أن يغادره عام 1907 لأسباب مالية، ثم عاد مجددًا عام 1919، ليستمر منذ ذلك الحين ضمن منظومة الدوري متنقّلًا بين درجاته المختلفة، دون حضور ثابت في دوري الأضواء.

وتُقدَّر القيمة السوقية للفريق بنحو 9 ملايين يورو، يتصدرها النيوزيلندي جوي جوسي حارس المرمى كأغلى عناصره بقيمة تُقدر بنحو 1.4 مليون يورو، فيما يُعد الهولندي مارتن شيريف الأقل قيمة سوقية بنحو 150 ألف يورو، ويحتل الفريق المركز الأخير في دوري الدرجة الثانية «ليج وان» برصيد 31 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ويجان أتلتيك صاحب أقرب مراكز البقاء مع تبقي 7 جولات للفريق، ويهبط إلى الدرجة الثالثة 5 فرق، ما يجعل فرص بقائه أقل.

وعلى صعيد البطولات، لم يحقق بورت فايل ألقابًا كبرى، فيما يُعد أبرز إنجازاته الوصول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1954، إلى جانب تتويجه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للدرجة الثانية عام 1993، وبلوغه نهائي المسابقة عام 2001.

ويبرز في صفوف الفريق عدد من الأسماء، يتقدمهم المهاجم الجامايكي أندريه جراي، الذي سبق له تمثيل نادي الرياض خلال موسم 2023ـ2024، ويُعد من أصحاب الخبرة في الدوري الإنجليزي، إلى جانب بن جاريتي قائد الفريق في خط الوسط، وجيمس ويلسون في خط الهجوم، وإيثان تشيسليت في الجانب الهجومي، فيما يتصدر ديفانتي كول قائمة هدافي الفريق خلال الموسم الجاري برصيد 6 أهداف.

وشق بورت فايل طريقه إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في النسخة الجارية بعد سلسلة من الانتصارات، بدأها بالفوز على مالدون وتيبتري في الدور الأول، ثم تجاوز بريستول روفرز وفليتوود تاون في الدور الثاني، قبل أن يحسم مواجهته أمام بريستول سيتي بعد التمديد، ويُحقق أبرز مفاجآته بإقصاء سندرلاند في دور الـ16، ليبلغ هذا الدور للمرة الأولى منذ 1954، قبل أن يواجه تشيلسي، السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج» في مواجهة تُعد الأهم له في تاريخه الحديث، ساعيًا إلى مواصلة رحلته وكتابة واحدة من أبرز مفاجآت البطولة الموسم الجاري.