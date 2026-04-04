القادسية يختبر نانديز قبل الاتفاق

يجري الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، السبت، فحصًا طبيًا يحدد إمكانية مشاركته في الديربي أمام الاتفاق، الأحد، ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وغيّب عارض صحي نانديز صاحب الـ30 عامًا عن تشكلية بلاده في تجريبيتي إنجلترا والجزائر، يومي 27 و31 مارس الماضي.

وشارك نانديز مع القادسية الموسم الجاري في 28 مباراة، مسهمًا في تسجيل سبعة أهداف، وصناعة ثمانية أخرى.

وسجل نانديز، الذي انضم إلى القادسية صيف 2024، أسرع هدفٍ لفريقه في المواجهات مع الاتفاق لحساب الجولة الـ 10 المؤجلة من الدوري 23 فبراير الماضي.

ومن متابعةٍ لكرةٍ داخل منطقة الجزاء، هزَّ الأوروجوياني الشباك الاتفاقية في الدقيقة الثالثة، ووقع باسمه على أسرع هدفٍ قدساوي في ديربي الشرقية على صعيد المسابقة، التي انطلقت بموسم 2008ـ2009.

ويبقى الهدف الأسرع في الديربي، ضمن دوري المحترفين، مُسجَّلًا باسم المهاجم الراحل يوسف السالم.

وأحرز السالم هدفًا للاتفاق في أول دقيقةٍ من المواجهة بين الفريقين، ضمن الجولة العاشرة من موسم 2009ـ2010، ثاني موسم للمسابقة.