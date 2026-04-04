بعد 18 عاما.. نجم كينيا يعلق الحذاء

أعلن فيكتور وانياما، قائد منتخب كينيا الأول لكرة القدم السابق، وأول لاعب من بلاده ينضم إلى الدوري الإنجليزي، اعتزاله اللعب عن عمر 34 عامًا.

وكتب وانياما في منشور بثه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أعلن اعتزال كرة القدم، أربعة بلدان مختلفة، ستة أندية مختلفة، فتى من موثوراوا، أحد أحياء نيروبي، حمل حلمًا كبيرًا، وفخر أمة في كل مرة دخلت فيها أرض الملعب».

وخلال مسيرة امتدت 18 عامًا، خاض وانياما 64 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وانتقل وانياما يوليو 2013 من نادي سلتيك الإسكتلندي إلى ساوثمبتون مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني «16.5 ملايين دولار».

وخاض النجم الكيني 85 مباراة بقميص «ساينتس»، لم يسجل خلالها سوى أربعة أهداف، قبل أن ينتقل مقابل 11 مليون جنيه إسترليني إلى توتنام، يونيو 2016.

ولعب وانياما 64 مباراة بقميص المنتخب الوطني «هارامبي ستارز»، الذي حمل شارة قيادته، قبل أن يضع حدًا لمسيرته الدولية في سبتمبر 2021، بعد تجاهله خلال التصفيات، التي باءت بالفشل، لكأس العالم 2022.

واستدعى بيني مكارثي، مدرب منتخب كينيا الحالي، وانياما خلال التحضيرات لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، المنظمة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، أغسطس 2025، لكن القائد السابق اعتذر عن المشاركة.

وبعد عامين ونصف العام في دوري أمريكا الشمالية «أم أل أس» مع فريق مونتريال إمباكت الكندي، عاد في مارس 2025 إلى الدوري الإسكتلندي من بوابة دنفرملين أثلتيك.