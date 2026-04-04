الجبال يحدد قائمة الفتح.. والنجار يعود

شهدت تدريبات فريق الأخدود الأول لكرة القدم، الجمعة، مشاركة راكان النجار بعد عودته من المنتخب السعودي «B» خلال فترة التوقف الدولية.

ووضع التونسي فتحي الجبال، مدرب الفريق النجراني، التشكيلة الخاصة بمواجهة الفتح، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، الأحد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الجبال استقر على صامويل ليما في حراسة المرمى، والألماني كوراي جونتر، ومواطنه جوكان جول، وحسين الزبداني، ونايف عسيري، ومعاذ فقيهي، والكاميروني كريستيان باسوجوج، ومواطنه إيفان نيو، والكولومبي خوان بيدروزا، والتركي بوراك إنجي، والألماني خالد ناري.

ويحتل الأخدود المرتبة قبل الأخيرة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في أربع، فيما خسر 19 مواجهة.