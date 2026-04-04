بطولة هيوستن.. تيرانتي يُقصي بن شيلتون ويتأهل

حقق الأرجنتيني تايجو أجوستين تيرانتي، لاعب التنس، المصنف رقم 89 على العالم، أحد أكبر الانتصارات في مسيرته، صباح السبت، في بطولة هيوستن المفتوحة لكرة المضرب في أمريكا، بعدما تغلب على الأمريكي بن شيلتون، المصنف الأول في البطولة، والفائز باللقب في 2024، بنتيجة 6ـ7 و6ـ3 و6ـ4، ليصعد للدور قبل النهائي.

وقال تيرانتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: «سعيد للغاية بهذا الفوز، وهو ثاني انتصار لي على لاعب ضمن المصنفين العشرة الأوائل، لذلك أنا سعيد بالعمل الذي نؤديه هنا مع فريقي، كنت أعلم أن بن شيلتون لاعب صعب، لاعب عظيم، لذلك كان علي أن أقدم المزيد من المجازفات في بعض أوقات المباراة».

وأضاف الأرجنتيني: «نعم، فعلت، قدمت أداءً جيدًا أحيانًا، وسيئًا أحيانًا أخرى، لكن ذلك كان المفتاح، كان علي أن أكون قويًا ذهنيًا طوال الوقت، وأن أحاول كسر إرساله، إنه يرسل بشكل مذهل، ولكني قدمت أفضل ما يمكني فعله».

وخسر اللاعب الأرجنتيني أول ثلاثة أشواط في مباراته الافتتاحية أمام الأمريكي كولتون سميث، وخسر شوطين في الدور الثاني أمام الأمريكي ماكينزي ماكدونالد.

وظهرت ثقة تيرانتي مرة أخرى أمام شيلتون، ليحقق ثاني انتصار له في مسيرته على أحد اللاعبين المصنفين العشرة الأوائل، ضمن مباراة استمرت ساعتين و30 دقيقة.

ويلتقي تيرانتي في الدور قبل النهائي مع مواطنه رومان أندريس بوروتشاجا، الذي تغلب على الأمريكي ليرنر تين 7ـ5 و6ـ4.

كما تأهل الأمريكي تومي باول للدور قبل النهائي، بعد فوزه على الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري 6ـ4 و6ـ3.

ويلتقي باول في الدور المقبل بمواطنه فرانسيس تيافوي، الذي تغلب على الأسترالي ألكسي بوبيرين 3ـ6 و6ـ4 و7ـ6.