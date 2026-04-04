العراق بعد التأهل..استقبال شعبي وحافلة مكشوفة

حظي لاعبو منتخب العراق الأول لكرة القدم باستقبال جماهيري وشعبي حافل، السبت، عقب تأهله لكأس العالم ​للمرة الأولى منذ 40 عامًا، بعد الفوز على بوليفيا 2ـ1 في نهائي الملحق العالمي، الأربعاء الماضي.

وحظيّت بعثة المنتخب العراقي باستقبال شعبي عبر حافلة مكشوفة انطلقت ‌من ساحة ‌الحرية، للسماح ​للجماهير ‌بالاحتفال والفرحة ⁠بالتأهل إلى ​نهائيات ⁠مونديال 2026.

وانتزع العراق المقعد الأخير المؤهل لكأس العالم عندما سجل له علي الحمادي، وأيمن حسين، خلال الفوز على بوليفيا في مونتيري بالمكسيك، فجر الأربعاء الماضي.

وتأهل المنتخب العراقي مباشرة إلى نهائي الملحق العالمي، بينما كان على بوليفيا أن تتجاوز ⁠سورينام أولًا في مونتيري الأسبوع ‌قبل الماضي.

وبثّت صفحة المنتخب العراقي ‌على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» العديد من ​الصور واللقطات المصورة للاعبين يحتفلون على متن الحافلة المكشوفة.

وكان على متن الحافلة عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي، ورئيس بعثة المنتخب الأول في المكسيك، وأظهرت اللقطات المصورة احتفاله ‌مع اللاعبين وتحية الجماهير المحتشدة في شوارع بغداد العاصمة العراقية.

ونجح العراق في تجاوز مسار ⁠طويل ⁠متعدد المراحل، امتد على مدار 21 مباراة، من بينها انتصار بمجموع المباراتين 3ـ2 على الإمارات في البصرة، ليقتنص مقعد الملحق العالمي عن قارة آسيا.

وأصبح العراق المنتخب 48 المتأهل للبطولة، التي تستضيفها أمريكا، وكندا، والمكسيك، ويلعب ضمن المجموعة التاسعة، التي تضم فرنسا، والسنغال والنرويج في المنافسات المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وتعود مشاركة العراق السابقة الوحيدة ​في كأس العالم ​إلى عام 1986 في المكسيك، عندما خسر كافة مبارياته الثلاث في دور المجموعات.