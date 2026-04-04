تريبير: رحيلي مؤثر ونيوكاسل بيتي

اعترف كيران تريبير، لاعب فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأن مشاعره ستتأثر عندما يرحل عن «الماكبايس» مع انتهاء عقده هذا الصيف.

وقال تريبير في مقابلة على موقع نيوكاسل، السبت: «حان وقت الرحيل عن هذا النادي المذهل بعد أربعة أعوام ونصف العام، هُنا شعرت بأني في بيتي أكثر من أي مكان آخر، الأمر مؤثر وجدانيًا، وسأفتقده كثيرًا، أود أن أقول شكرًا جزيلًا للجماهير على كل الدعم في الأوقات الجيدة والسيئة، ساندتموني دائمًا ووقفتم إلى جانبي باستمرار».

وأضاف تريبير: «إلى زملائي، سيكون الأمر مؤثرًا وجدانيًا، كانت رحلة رائعة معكم يا رفاق، سأفتقدكم جميعًا، لكن الفوز بلقب معكم كان أمرًا مميزًا للغاية، والأفضل في مسيرتي، وللمدرب إيدي هاو، وكل الجهاز الفني والفريق الذي يقف خلف الكواليس، أشكركم بشدة».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن المدافع الإنجليزي، صاحب الـ35 عامًا، شارك في أكثر من 150 مباراة لفريق نيوكاسل، وسجل أربعة أهداف خلال أربعة أعوام ونصف العام، قضاها بالفريق.

ولعب تريبير دورًا رئيسًا تحت قيادة المدرب إيدي هاو، عندما توّج الفريق بأول ألقابه بعد انتظار 70 عامًا، عندما فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة، كما ساعد الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا مرتين في آخر ثلاثة أعوام.

وشارك تريبير، الظهير الأيمن السابق لفريقي بيرنلي وتوتنام، الذي انضم لنيوكاسل قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباتي، يناير 2022، في 54 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي «الأسود الثلاثة».