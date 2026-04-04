«NBA».. بوسطن يحكم قبضته على وصافة الشرقية

سجّل فريق بوسطن سلتيكس الأول لكرة السلة أفضليته على مضيفه ميلووكي باكس بنتيجة 133ـ101، محافظًا على المركز الثاني في المنطقة الشرقية في منافسات دوري المحترفين الأمريكي «NBA».

وأحرز جايلن براون، لاعب بوسطن، 26 نقطة، وأضاف جايسون تايتوم 23، و11 متابعة، وتسع تمريرات حاسمة، وثلاث سرقات، قبل أن يجلس هو وبراون على مقاعد البدلاء في الربع الأخير، بعدما حُسمت المباراة في مواجهة باكس المتراجع.

وبعد ليلتين فقط على تسجيله 53 نقطة في الربع الأول أمام ميامي، دخل سلتيكس اللقاء ببداية قوية جديدة، وجاءت ثماني ثلاثيات من أصل 17 له في الربع الأول، الذي أحرز خلاله 43 نقطة، لينهي الشوط الأول 75ـ55.

وفي مباريات أخرى، تجاوز أتلانتا هوكس، الخامس في الشرق، بروكلين نتس بسهولة 141ـ107، فيما احتفظ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بقبضته على المركز السادس في المنطقة الشرقية، آخر المراكز المؤهلة مباشرة إلى «البلاي أوف»، بفوزه 115ـ103 على مينيسوتا تمبروولفز.