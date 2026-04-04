النصر.. ميجيل يراقب الحمدان والناصر

تلقى عبد الله الحمدان، وسعد الناصر، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، تعليمات واضحة من البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النادي، بضرورة إبلاغه فورًا في حال شعرا بأي ألم في موضع إصابتيهما العضلية، من أجل ترتيب إجراء فحص بالأشعة، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأكد المصدر نفسه أن الحمدان والناصر شعرا بألم عضلي بسيط عقب انتهاء مباراة النجمة، التي فاز فيها النصر بنتيجة 5ـ2، الجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وسيحصل اللاعبان على راحة اليومين، التي منحها لهما المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، برفقة زملائهما، بعد تحقيق النقاط الثلاث.

ولعب الحمدان حتى الدقيقة 57، قبل استبداله باللاعب عبد الله الخيبري، فيما أكمل الناصر دقائق المباراة الـ 90.

وبيّن المصدر أن الراحة استثني منها البرتغالي جواو فيليش وأيمن يحيى، اللذين سيخضعان الأحد لتدريبات، بعد أن غابا عن النجمة بداعي تراكم البطاقات، على أن يواصل الإسباني أنجو مارتينيز، والفرنسي كنسجلي كومان، السبت، برنامجهما التأهيلي والعلاجي في العيادة الطبية.

ويحل النصر، السبت المقبل، ضيفًا على الأخدود في ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز بنجران، ضمن الجولة الـ 29 المقدمة من الدوري.

ويتصدر النصر الترتيب برصيد 70 نقطة، قبل النهاية بسبع جولات.