بعد 3 جزائيات.. جودينهو يقود الهلال والتعاون

يظهر الحكم البرتغالي لويس جودينهو للمرة الخامسة في دوري روشن السعودي، حين يقود مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه التعاون، السبت، ضمن الجولة الـ 27 على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وأعلن اتحاد القدم السعودي، السبت، على منصة «إكس» أن لويس جودينهو سيدير المواجهة، فيما سيكون مواطنه أنتونيو نوبري، حكم فيديو. وهذه المرة الثالثة، التي يقود فيها جودينهو مواجهةً أحد طرفيها التعاون.

وأدار الحكم الدولي «40 عامًا» مواجهة التعاون أمام نظيره الحزم في الجولة الأولى من الدوري في 25 أغسطس 2019، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

وأعلنت حينها إدارة الحزم أنها تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد القدم ضد قرارات الحكم البرتغالي لويس جودينهو.

وبيّنت الإدارة الحزماوية في بيانها أن الشكوى تضمنت المطالبة بتصحيح قرارت الحكم وفقًا للائحة الانضباط.

وبعد هذه المباراة بشهرين، قاد مباراة التعاون، التي انتصر فيها على ضمك 2ـ1 في الجولة العاشرة.

في 15 يناير 2023، قاد مباراة الهلال، التي كسبها أمام العدالة 2ـ0 في الجولة 13.

وفي الموسم التالي، أدار مباراة الاتحاد، التي كسبها ضد الرائد 3ـ0 في الجولة الأولى من الدوري.

وخلال هذه المواجهات، أشهر الحكم البرتغالي 18 بطاقة صفراء، واحتسب ثلاث جزائيات، منها اثنتان للتعاون أمام ضمك، وواحدة للهلال ضد العدالة.