القارحي لـ «الرياضية»: عودة حبيب إضافة.. والدرعية حدث تاريخي

أكد شاعر المحاورة حامد القارحي أن عودة حبيب العازمي إلى الساحة من جديد، بعد الغياب الطويل، تشكل إضافة لفن القلطة.

وقال لـ«الرياضية»: «عودة العازمي إضافة، ووجوده يمنح المحاورة توازنًا، ونشكر وزارة الثقافة على عملها الكبير تجاه الموروث والفن الأصيل من خلال الاستضافات والمهرجانات، التي تنظمها في الفترة الحالية».

ووصف القارحي مشاركته في الدرعية من خلال مهرجان الفنون التقليدية بالمميزة، مشيرًا إلى أن الدرعية غالية على جميع السعوديين.

وأضاف: «نشكر القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للشعر والشعراء، وسعيدون بالتنظيمات الكبيرة، التي نشاهدها في الوقت الراهن، خاصة الدرعية الاسم التاريخي العريق، الذي نحبه ونغليه».

وأوضح القارحي أن فن المحاورة حاضر وفعال في جميع دول الخليج. وأردف: «فن المحاورة حاضر طوال العام في جميع مدن السعودية ودول الخليج، وهذا أمر إيجابي يسجل لهذا الفن العريق، الذي استطاع الانتشار بشكل واسع خلال الأعوام الماضية».

وشارك الشاعر السعودي مع الثلاثي زامل السبيعي، وفواز العزيزي، وعبد الحميد الفهمي، في ليالي المحاورة، ضمن مهرجان الفنون التقليدية، الجمعة.

وتحتضن الدرعية سلسلةَ أمسياتٍ شعريةً وليالي خاصة بالمحاورة والسامري والفن السعودي، ضمن فعاليات مهرجان الفنون التقليدية، يشارك فيها نخبةٌ من الشعراء والفنانين، خلال الفترة من 29 مارس حتى 8 أبريل الجاري.