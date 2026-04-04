أوساكا يتفوق على سانجا في الدوري الياباني

فاز فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم على ضيفه كيوتو سانجا بثنائية نظيفة في مباراة جمعتهما، السبت، ضمن منافسات

الجولة التاسعة من مجموعة الغرب بالدوري المحلي.

وأنهى جامبا أوساكا الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله دنيز هوميت في الدقيقة 13، وأهدر الفريق ركلة جزاء سددها التونسي عصام الجبالي عند الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، أحرز أوساكا الهدف الثاني عن طريق ريوتارو ميشينو عند الدقيقة 75.

ورفع جامبا أوساكا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف فيسيل كوبي المتصدر، بينما توقف رصيد كيوتو سانجا عند 14 نقطة بالمركز الرابع.

وفي منافسات مجموعة الشرق، فاز ميتو هوليهوك على كاشيما أنتلرز 4ـ2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1ـ1، كما انتصر جيف يونايتد تشيبا على طوكيو فيردي 3ـ2.

وأنهى ميتو هوليهوك الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله أراتا واتانابي في الدقيقة 34.

وتلقى ميتو هوليهوك ضربة موجعة بطرد دانيلو كاردوسو في الدقيقة 69 ليلعب بعشرة لاعبين، بالشوط الثاني.

واستغل فريق كاشيما أنتلرز النقص العددي في صفوف منافسه، وسجل هدف التعادل عن طريق ليو سييارا بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لكن ميتو هوليهوك تمكن من الفوز بركلات الترجيح.

ورفع ميتو هوليهوك رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع، ووصل كاشيما أنتلرز إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب.

يُذكر أن هذه نسخة استثنائية للدوري الياباني، إذ سيتم تغيير نظام الدوري، بسبب انتقاله من نظام الموسم الواحد داخل العام «فبراير ـ ديسمبر» إلى النظام الأوروبي «أغسطس ـ مايو».