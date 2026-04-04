ماني.. ساحر أهداف لا يتوب

في الملاعب الخضراء، هناك ساحرٌ سنغالي يُدعى ساديو ماني.

لا يحمل عصًا سحرية، بل قدمين سريعتين كالبرق، وابتسامة تُذيب الدفاعات مثل الشمس على الجليد.

تحفل مسيرة ابن قرية سيديو الصغيرة بلحظات لا تُنسى، منذ خروجه من بلاده مرورًا بفرنسا، والنمسا، وإنجلترا، وألمانيا، حتى وصوله إلى الرياض قبل عامين.

وما حدث ليلة الجمعة ليس سوى فصل جديد من فصول السحر أمام النجمة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

في الدقيقة 45+9، صنع أنجيلو الكرة ببراعة، واستلمها ماني على الجهة اليسرى.

كان يبدو هادئًا، لكنه فجأة انطلق، راوغ مدافعين اثنين بسرعة البرق، ثم انحنى قليلًا وسدد قذيفة صاروخية قوية، استقرت في الشباك.

في الدقيقة 90+4، من الوقت بدل الضائع، جاءت اللحظة الساحرة الأخرى، مرر سالم النجدي الكرة بدقة، وكان ماني هناك، وحيدًا أمام المرمى تقريبًا.

لم يُعقّد الأمر، بل سددها بهدوء ساحر، كأنه يرسم لوحة فنية، لتكون الهدف الخامس للنصر والثاني له شخصيًا.

فقبلها بأشهر، في 12 مايو 2025، سجّل ماني أربعة أهداف في فوز تاريخي للنصر على الأخدود بنتيجة 9ـ0، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز في الدوري بعد المغربي عبد الرزاق حمد الله «مرتين»، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وفي الكلاسيكو الأول أمام الاتحاد بالجولة الرابعة لموسم 2025ـ2026، أحرز هدف النصر الأول في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من كومان، وضعها بأناقة في مرمى الصربي رايكوفيتش، ليُسجل أحد أجمل أهداف الجولة.

وفي مطلع عام 2026، عاد ماني إلى التسجيل بعد انقطاع نحو 68 يومًا، بهدف صاروخي في شباك الرياض من تمريرة جواو فيليش في الدقيقة 40.



قبل النصر، كان ليفربول الفصل الأبرز في حياته: 269 مباراة، و120 هدفًا، و38 تمريرة حاسمة، وستة ألقاب كبرى «الدوري الإنجليزي، ودوري الأبطال، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد، وكأس الرابطة».

وبقميص ساوثهامبتون عام 2015، سجّل أسرع ثلاثية في تاريخ الدوري الإنجليزي «ثلاثة أهداف في دقيقتين و56 ثانية فقط أمام أستون فيلا».



وعلى المستوى الأوروبي، أصبح ماني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال برصيد 15 هدفًا، متجاوزًا الأسطورة الإيفوارية ديدييه دروجبا «14 هدفًا».

أما في كأس أمم إفريقيا 2025، فقد أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في مرمى مصر بنصف النهائي، قبل عشر دقائق من النهاية، ليُكتب اسمه من جديد في سجل الأمجاد.. ماني بالمختصر المفيد هداف ساحر لا يتوب عن هزّ الشباك.