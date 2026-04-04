فيرستابن يعود إلى حلبة الـ24 ساعة

أكد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، المنافس في سباقات فورمولا 1 للسيارات، عودته إلى حلبة «نوربورجرينج ـ نوردشلايفه» من خلال مشاركته في سباق «24 ساعة كواليفايرز».

وحسبما أوضح موقع «موترسبورت» العالمي المختص في رياضة المحركات، السبت، يُشارك نجم فريق ريد بُل في سباق «24 ساعة كواليفايرز» على حلبة «نوربورجرينج ـ نوردشلايفه»، 18 و19 أبريل الجاري.

ويتنافس الهولندي، بطل العالم أربع مرات، إلى جانب لوكاس آور، في سباقين يمتد كل منهما لأربع ساعات، الأول مساء السبت، والثاني الأحد.

ويتكوّن سباق 24 كواليفايرز من سباقين، مدة كل منهما أربع ساعات، على المسار الكامل لحلبة نوربورجرينج ـ نوردشلايفه بطول 25.378 كيلومترًا، بدل النسخة الأقصر قليلًا البالغ طولها 24.358 كيلومترًا، والمستخدمة ضمن سلسلة نوربورجرينج للتحمل «إن إل إس».

وأبدى فيرستابن رغبته المشاركة بالسباق في حال إلغاء سباقات الفورمولا 1، مشيرًا إلى أنه يريد القيادة على حلبة نوردشلايفه ليلًا، قبل خوض سباق نوربورجرينج 24 ساعة.

وتُعد حلبة «نوربورجرينج ـ نوردشلايفه» واحدة من أصعب حلبات سباق السيارات في العالم، وتقع في ألمانيا، وتُستخدم لقياس أداء السيارات الرياضية والسرعة القياسية، وتستضيف سباقات تحمل شهيرة، مثل نوربورجرينج 24 ساعة.