الأحد.. الاتحاد يفحص إصابة النصيري

يفحص المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأحد، في أحد المراكز الطبية المختصة بمدينة جدة، إصابته، التي تعرض لها أمام الحزم، الجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن النصيري، الذي استبدل في الدقيقة 90 باللاعب عوض الناشري، يعاني من إصابة عضلية، وسيحدد الكشف الطبي برنامجه التأهيلي، قبل موعد لقاء نيوم في جدة، الأربعاء.

وبين المصدر أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، منح اللاعبين راحة، بعد الفوز بهدف دون مقابل على الحزم، على أن يفتح ملف المواجهة المقبلة، الأحد.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة دوري المحترفين برصيد 45 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف عن التعاون، الذي يعلب أمام الهلال الليلة.