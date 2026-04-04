الأهلي يحبط أفضلية ضمك بعد 6 أعوام

استغرقت محاولات فريق الأهلي الأول لكرة القدم نحو ستة أعوامٍ قبل أن يتمكَّن من فرض أفضليته على ضمك في سجلِّ مواجهاتهما ضمن مسابقة دوري المحترفين.

وصَعَدَ ضمك إلى البطولة للمرة الأولى صيف 2019، لتبدأ سلسلة مواجهاته مع الأهلي ضمن منافساتها.

وعقب فوز الأهلي بمباراته الأولى مع ضمك 5ـ1، تَولَّد انطباعٌ بأن لقاءاتهما التالية لن تُشكِّل تحديًا مقلقًا للفريق الجدَّاوي، نظرًا للفوارق الكبيرة بين قدرات الطرفين.

لكنْ ما حدث كان العكس تمامًا، فعلى مدى المواجهات الست التالية بينهما في الدوري، عانى الأهلي الأمرَّين، وجافاه الانتصار تمامًا سواء على ملعبه، أو خارجه.

وأنزل ضمك بمنافسه ثلاث هزائم متتالية، كان العامل المشترك في كلٍّ منها المهاجم الأرجنتيني الهدَّاف إيميليو زيلايا، الذي انضمَّ إلى الفريق الجنوبي يناير 2020، واستمر موسمين ونصف الموسم حتى صيف 2022.

وحقق ضمك انتصاراته الثلاثة بنتائج 2ـ1 و4ـ3 و3ـ1 على الترتيب، مسجِّلًا تسعة أهدافٍ، تكفَّل زيلايا بإحراز ستةٍ منها، بواقع هدفين في كل مباراةٍ.

وتبعت الهزائم الأهلاوية الثلاث سلسلةٌ من ثلاثة تعادلاتٍ متتاليةٍ، أولها 1ـ1، والثاني بالنتيجة ذاتها، وجاء هدفا ضمك في المباراتين بتوقيع المهاجم الجزائري العربي هلال سوداني، متقمِّصًا الدور الذي سبق لزيلايا تأديته، أمَّا التعادل الثالث فحدث بنتيجة 2ـ2.

وإلى ذلك الحد، كان ميزان التفوُّق يميل بشدةٍ لصالح ضمك، بواقع ثلاثة انتصاراتٍ، مقابل فوزٍ أهلاوي وحيدٍ، وثلاثة تعادلاتٍ.

وكان ذلك مخالفًا لتوقُّعات الكثيرين، فلم يكن منتظرًا بعد سبع مواجهاتٍ بين الأهلي وفريقٍ حديث العهد بدوري المحترفين أن تكون المحصِّلة انتصارًا وحيدًا له، وهو أحد أقطاب الكرة السعودية.

وعندما حان وقت المواجهة الثامنة، قرَّر الأهلي وضع حدٍّ لعناد منافسه، وضربه برباعيةٍ خلال أول 25 دقيقةً فقط، وانتهت المباراة بفوزه 4ـ1، وكانت هذه نقطة التحوُّل في موازين نتائج الطرفين.

وكرَّر «أخضر جدة» الرباعية في المواجهة التاسعة، سبتمبر 2024، وفاز 4ـ2، موازنًا سجل النتائج، ثم حسم اللقاءين العاشر والـ 11 في فبراير 2025 و2026 على الترتيب بنتيجة 2ـ0 و1ـ0، لتتحوَّل دفة الأفضلية إلى حوزته بخمسة انتصاراتٍ، مقابل ثلاثةٍ لمنافسه، وثلاثة تعادلاتٍ.

وإذا فاز الأهلي بمواجهة السبت لحساب الجولة الـ 27، فسيصل إلى انتصاره السادس على ضمك، مقابل ثلاثةٍ فقط للأخير، وهو فارقٌ لم يتحقق من قبل لأي منهما في تاريخ مواجهاتهما ضمن بطولة الدوري.