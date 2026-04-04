الأهلي يخسر مجرشي 3 مباريات

يغيب علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من أسبوعين إلى ثلاثة، بعد أن أثبت الفحص الطبي تعرضه إلى تمزق في عضلة الفخذ، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهاز الطبي في القطب الجداوي بدأ تكثيف تأهيل مجرشي، على أن تكون عودته في دوري أبطال آسيا للنخبة، في حال تخطي الفريق مواجهة الدحيل، 13 أبري الجاري، في ثمن النهائي.

ومن المنتظر أن يفقد الأهلي مجرشي أمام ضمك «السبت»، والفيحاء، والدحيل، على أن يعتمد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، على البديل محمد عبد الرحمن، لتعويض غيابه.

وخضع مجرشي فور وصوله إلى جدة بعد الفراغ من المهمة الدولية مع المنتخب السعودي، قادمًا من بلجراد، إلى فحوص طبية في أحد المراكز المختصة، بعد تعرضه للإصابة في الدقائق الست الأخيرة التي حل فيها بديلًا عن سعود عبد الحميد أمام صربيا في المواجهة التجريبية.

ويلعب الأهلي، السبت، مواجهة أمام ضمك، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وظهر مجرشي ذو الـ26 عامًا مع فريقه الموسم الجاري في 35 مباراة بجميع المسابقات بمجموع 2671 دقيقة، منها 21 مباراة في «روشن»، سجل هدفًا، وصنع خمسة أهداف.