بعد 89 عاما.. سيتي يكبد ليفربول الخسارة الثالثة تواليا

عمَّق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم جراح ضيفه ليفربول وألحق به هزيمة ساحقة برباعية نظيفة، السبت، في ربع نهائي كأس إنجلترا، وهي المرة الأولى منذ 1937 التي ينجح فيها بالفوز على منافسه ثلاث مرات على التوالي.

وفي مباراة شهدت تسجيل النرويجي إرلينج هالاند ثلاثية وإهدار المصري محمد صلاح ركلة جزاء، سجَّل المدرب الإسباني بيب جوارديولا فوزه الثالث على التوالي للمرة الأولى على ليفربول، في طريقه لبلوغ نصف نهائي الكأس الثامن على التوالي وتحقيقه الانتصار الـ18 بلا انقطاع بالمسابقة وهو رقم قياسي.

ويبدو أنَّ مصير الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، بات قاتمًا مع هذه الخسارة القاسية، إذ لم يفز سوى مرتين في آخر سبع مباريات، فيما هتف له مشجعو سيتي «ستُقال غدًا صباحًا».

وحصل ليفربول على فرصتين لافتتاح التسجيل عبر صلاح المنفرد والفرنسي هوجو إيكيتيكيه، رد عليهما الفرنسي ريان شرقي.

لكن سيتي، المنتشي من التتويج بكأس الرابطة على حساب أرسنال 2ـ0، حصل على ركلة جزاء بعدما عرقل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الشاب نيكو أورايلي، الظهير الأيسر، ترجمها هالاند عكس اتجاه الحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي بديل البرازيلي المصاب أليسون بيكر «39».

وهزَّ هالاند الشباك مجددًا قبل الدخول إلى غرف الملابس برأسية إثر عرضية من الغاني أنطوان سيمينيو «45+2».

وتابع سيتي نزهته مطلع الثاني بتمريرة من شرقي حررت سيمينيو الذي سجَّل بسهولة الهدف الثالث «50»، ثم ازداد الوضع حرجًا لليفربول، بعد تمريرة حاسمة من أورايلي فتحت باب ثلاثية هالاند «57».

وهذا الهاتريك الـ 12 لهالاند مع سيتي في كافة المسابقات منذ انضمامه إليه في صيف 2022، ليصبح الأكثر تسجيلًا للثلاثيات بين اللاعبين الحاليين في الدوريات الخمس الكبرى، بفارق واحدة عن المهاجم الإنجليزي لبايرن ميونيخ الألماني هاري كين «11»، وفق «أوبتا» للإحصاءات.

حصل ليفربول على ركلة بعد عرقلة من البرتغالي ماتيوس نونيش على إيكيتيكيه، لكن صلاح فشل في ترجمتها بعد أن تصدى لها الحارس جيمس ترافورد «64».

ويبحث سيتي، الذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام كريستال بالاس، عن التأهل مرة رابعة على التوالي إلى النهائي، ثم إحراز لقبه الثامن، على بعد ستة من أرسنال صاحب الرقم القياسي.

ويلعب في وقت لاحق تشيلسي مع بورت فايل «درجة ثالثة» وأرسنال مع مضيفه ساوثهامبتون «درجة 2»، فيما يختتم الدور الأحد بلقاء وست هام مع ليدز يونايتد.