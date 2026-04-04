الشهري: نعرف قوة القادسية.. ولم أرفض الأخضر

شدَّد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، على صعوبة ديربي الشرقية أمام القادسية، الأحد، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يعرف جيدًا قوة المنافس.

وقال الشهري، في المؤتمر الصحافي، السبت قبل لقاء القادسية: «مباريات الديربي صعبة واستثنائية، وجهزنا الفريق فنيًّا وبدنيًّا، وبعد خسارتنا أمام القادسية في الدور الأول عقدنا اجتماعات وتحدثنا عن نقاط الضعف والقوة، ونسعى إلى التعويض».

وأضاف مدرب الفريق الاتفاقي: «القادسية يملك لاعبين على مستوى عالٍ، ويلعب من أجل المنافسة على الدوري، لكن الجميل بالنسبة لنا عودة المصابين واكتمال الفريق».

وتطرق الشهري إلى إشادة الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية، قائلًا: «إشادته بي شيء جميل وشهادة من مدرب كبير».

وعن ارتباط اسمه بتدريب المنتخب السعودي الأول، أجاب سعد الشهري: «لم يكن هناك أي تواصل، ونحن داعمون للأخضر، ومثل هذه الأخبار ليست مؤثرة على تحضيراتنا لمواجهة القادسية».

وتابع مدرب الفريق الشرقي: «لن أسمح لأحد بأن يعطي معلومات مغلوطة تمس انتمائي إلى الأخضر، وعن رفضي قيادة المنتخب فأنا تحت رهن الإشارة في أي وقت، وكلنا داعمون للأخضر».

وواصل الشهري: «كنت مدربًا للمنتخب الأولمبي، وكان لدي لاعبون يلعبون دقائق أقل، ولكن حققنا نتائج إيجابية، وتأهلنا إلى كأس العالم والأولمبياد، وأيضًا المنتخب الأول حقق منجزات جيدة، وبلغ المونديال».