ضمك يواجه الأهلي بأربعة تعديلات

دخل أربعة لاعبين إلى تشكيل فريق ضمك الأول لكرة القدم أمام الأهلي، السبت، لحساب الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، في مكان أسماء أخرى بدأت مباراته الماضية ضمن البطولة.

وضمَّ البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، إلى تشكيله الجناح ضاري العنزي، والمغربي جمال حركاس وعبد الرحمن الخيبري، قلبي الدفاع، ورياض شراحيلي، لاعب الوسط، لتعويض السوري محمد الصلخدي، والجزائري عبد القادر بدران، وحسن ربيع، وطارق عبد الله.

ويغيب بدران للإصابة، وربيع وطارق لتراكم البطاقات الصفراء، فيما يجلس الصلخدي على مقاعد البدلاء.

وعاد حركاس إلى القائمة عقب انتهاء إيقافه مباراة واحدة لتراكم الإنذارات، فيما يشارك الخيبري والعنزي وشراحيلي أساسيين، بعد بدء مباراة النجمة الماضية على مقاعد البدلاء.

ويدفع كاريلي بالبرازيلي كيوين سيلفا، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سنوسي هوساوي، وجمال حركاس، وعبد الرحمن الخيبري، وعبد الرحمن العبيد.

وفي الوسط يلعب الغيني مورلاي سيلا إلى جوار الأرجنتيني فالنتين فادا، ورياض شراحيلي.

ويتكون الهجوم من الكونغولي جوناثان أوكيتا، وضاري العنزي، والإيفواري ياكو ميتي.

ويحتل ضمك المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.