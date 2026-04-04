سلوت: رباعية سيتي مذلة.. والتعويض في باريس

شدَّد الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، على تعويض خسارتهم برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي، السبت، في مباراتهم المقبلة ضد باريس سان جيرمان، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وبدا سلوت محبطًا للغاية من الخسارة الثقيلة في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي وصفها بالمذلة، علمًا بأنها الثالثة على التوالي الموسم الجاري أمام سيتي، وهو أمر لم يحدث منذ عام 1937.

وقال سلوت، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «أمر مخيب للغاية، ليس فقط للخروج من البطولة، بل أيضًا للطريقة التي خرجنا بها، إنها خيبة أمل كبيرة أخرى من جانبنا».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «النتيجة تتحدث عن نفسها، خيبة أمل لا تصدق، الخسارة برباعية نظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي مذلة». وتابع: «لم نكن في المستوى المطلوب خلال الـ20 دقيقة التي استقبلنا فيها 4 أهداف».

وعن المواجهة المقبلة ضد مضيفهم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ذكر سلوت: «هي مباراة كبيرة ومهمة، لأنه ليس في كل موسم تلعب دور الثمانية في دوري الأبطال، نتطلع إلى هذه المباراة التي نواجه فيها فريقًا جيدًا للغاية، مثلما واجهنا اليوم أيضًَا».

وأضاف: «نريد أن نتأهل أيضًا إلى المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، هناك الكثير لنلعب من أجله، لكن أيضًا هناك الكثير من الإحباطات والانتكاسات، لكن أيضًا هذا جزء من كرة القدم، والطبيعة البشرية».

واستطرد: «هذا هو جوهر الأمر الآن، واللاعبون الذين أظهروا جودة عالية في الماضي، لديهم فرصة كبيرة لإظهارها ضد باريس سان جيرمان».