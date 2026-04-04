دامس.. ظهور خامس مع الأهلي في الدوري

يُسجِّل البلجيكي ماتيو دامس، ظهير أيسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مشاركته الخامسة في دوري روشن السعودي، والأولى منذ نحو شهرين، بظهوره ضمن التشكيل الذي يواجه ضمك، السبت، لحساب الجولة الـ 27.

وقبل هذه المباراة، لعب دامس 4 مباريات فقط في نسخة الدوري الجارية، آخرها أمام الحزم، 5 فبراير الماضي، لحساب الجولة الـ 21.

وبدأ البلجيكي مباريات فريقه مع الشباب والفتح والحزم ضمن الجولات 5 و11 و21، وقبلها شارك بديلًا أمام الحزم أيضًا في الدور الأول. وجلس اللاعب احتياطيًّا في 3 لقاءات أخرى، فيما خرج من قائمة بقية المباريات.

ويتزامن دخوله التشكيل مع غياب علي مجرشي، الظهير الأيمن، للإصابة.

ويشارك محمد عبد الرحمن مكان مجرشي، بينما يتمركز دامس على الجهة المقابلة، وأمامه البرازيلي ويندرسون جالينو الذي يعود إلى مركزه الطبيعي جناحًا أيسر بعدما لعب ظهيرًا في الآونة الأخيرة.

ويغيب أيضًا عن الأهلي كل من الإيفواري فرانك كيسيه لتراكم البطاقات الصفراء، والفرنسي فالنتين أتانجانا للإصابة، ويعوّضهما في الوسط الفرنسي الآخر إنزو ميّو، والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس.

ويبدأ الأهلي المباراة بالسنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد عبد الرحمن، والبرازيلي روجر إيبانيز، وريان حامد، وماتيو دامس.

وفي الوسط يلعب زياد الجهني مع إنزو ميّو وماتيوس جونسالفيس خلف خط الهجوم المكوَّن من جالينو والجزائري رياض محرز والإنجليزي إيفان توني.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، متأخرًا عن الهلال الثاني بفارق نقطتين.