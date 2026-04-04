بنزيما يغيب.. وميتي يسجل الظهور الأساسي الأول

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مواجهة التعاون، السبت، بتشكيلةٍ يغيب عنها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، كما طالتها ثلاثة تغييراتٍ مقارنةً بلقاء الفتح الماضي، تضمَّنت الظهور الأساسي الأول للفرنسي الآخر محمد قادر ميتي في دوري روشن السعودي.

وخرج بنزيما من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي أمام التعاون بسبب تعرُّضه لإصابةٍ في إصبع القدم، وفق ما كشف عنه ناديه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

في المقابل، يسجل ميتي ظهوره الأول في الدوري بعد أن شارك مرتين بديلًا بإجمالي 15 دقيقةً، إذ لعب 14 دقيقةً أمام الأهلي في الجولة الـ 20، ودقيقةً واحدةً في لقاء الاتفاق لحساب الجولة الـ 22، علمًا أنه سبق أن لعب أساسيًّا في مباراةٍ واحدةٍ، كانت أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

واعتمد إنزاجي على ميتي إضافةً إلى البرازيلي ماركوس ليوناردو، ومراد هوساوي في القائمة الأساسية على حساب بنزيما، وسالم الدوسري، والصربي سيرجي سافيتش الذين شاركوا منذ البداية خلال مباراة الفتح الماضية.

ويغيب الدوسري عن اللقاء بسبب الإصابة، أمَّا سافيتش فبداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.

في المقابل، يستمر ثمانية لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليًا، هم المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، السنغالي خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، متعب الحربي، الفرنسي ثيو هيرنانديز، محمد كنو، البرتغالي روبن نيفيش، والبرازيلي مالكوم فيليبي.

ويحتل الأزرق العاصمي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 64 نقطةً، بينما يملك الأصفر القصيمي 45 نقطةً في المركز الخامس قبل مباراتهما على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الـ 27.