مركز جدة ينتزع ذهب التجديف

انتزع مركز تدريب جدة كأس السعودية للتجديف الكلاسيكي، التي اختتمت منافساتها السبت، بمقر نادي كونا البحري في جدة.

وحضر اليوم الختامي للبطولة شيرين أبو الحسن، نائب رئيس الاتحاد السعودي للعبة.

وسجّلت البطولة مشاركة 68 لاعبًا ولاعبة، بواقع 35 لاعبًا من مركز تدريب جدة، و33 لاعبًا من مركز تدريب الجبيل، تنافسوا ضمن 11 فئة و23 سباقًا، إذ بلغ طول السباقات 1350 مترًا للفئات المعتمدة، بينما خُصصت مسافة 500 متر لفئات المبتدئين والمدارس.

وتوج الفائزين بالمراكز الأول بـ 34 ميدالية بمشاركة سبعة حكام وخمسة أعضاء من لجنة المسابقات وستة مدربين وسبعة إداريين، إلى جانب اثنين من المسعفين، وثلاثة منقذين، وستة من حاملي القوارب، مع استخدام 24 قاربًا كلاسيكيًا، و13 قاربًا ساحليًا.

وتصدر مركز تدريب جدة الترتيب العام بـ 21 ميدالية متنوعة، منها تسع ذهبيات وسبع فضيات وخمس برونزيات، فيما سجل مركز تدريب الجبيل 13 ميدالية، بواقع ذهبيتين وخمس فضيات وست برونزيات.

وفي فئة زوجي سيدات تجديف ساحلي، حققت سارة غزاوي، وتسنيم خلوف، المركز الأول، وجاءت لايرا جمجوم، وميرال جمجوم، في المركز الثاني، فيما حلّت لوليا الشنبري، وصبا يوسف، في المركز الثالث، إلى جانب شموخ الرشيد، وفيّ المبارك، في المركز الثالث كذلك.

وفي فئة فردي سيدات، جاءت تسنيم خلوف في المركز الأول، تلتها لايرا جمجوم في المركز الثاني، ثم سارة غزاوي في المركز الثالث.

وفي فئة فردي رجال تجديف ساحلي، أحرز توفيق إسماعيل المركز الأول، وجاء عبد الكريم الهداف ثانيًا، وسعد الناصر ثالثًا. وبمنافسات فردي رجال تحت 17 عامًا، حقق ضاري العباس المركز الأول، تلاه حسين الهداف في المركز الثاني، ثم أحمد الذياب في المركز الثالث.

وتوّج عبد الله المامي بالمركز الأول في فئة فردي رجال تحت 19 عامًا، وجاء عمرو فتح الرحمن ثانيًا، وحمزة سالم ثالثًا.

وشهدت فئة رباعي رجال تحت 19 عامًا تتويج فريق أحمد الذياب، ومفلح الخالدي، وعمرو فتح الرحمن، وعبد الهادي النويصر، بالمركز الأول، بينما جاء فريق سعد الناصر، وليث السويد، وضاري العباس، وسعود القحطاني، في المركز الثاني، وحل فريق فهد الزهراني، وصالح العبيدي، وأحمد القحطاني، وعبد الله العساف، في المركز الثالث.

وفي فئة فردي رجال تحت 23 عامًا، نال فيصل غراب المركز الأول، وجاء عبد الرحمن حسن ثانيًا، ووليد الزهراني ثالثًا.

وفي فردي رجال، توّج حسن قادري بالمركز الأول، فيما جاء عبد الله الحي، وتركي العارف، في المركز الثاني.

وفي فئة زوجي رجال، حقق الثنائي حسين علي رضا، وراكان علي رضا، المركز الأول، وجاء حسن قادري، وفيصل غراب، في المركز الثاني، بينما حل عبد الرحمن حسن، وعبدالله المامي، في المركز الثالث.

وأحرزت يسرا ملائكة المركز الأول في فئة فردي سيدات، وجاءت هيا المامي في المركز الثاني، والجازي البراهيم في المركز الثالث.

وشهدت فئة زوجي سيدات فوز هيا المامي، ومريم كعكي، بالمركز الأول، تلتها إسراء قادري، ويسرا ملائكة، في المركز الثاني، ثم روينا أحمد، وماسة شاهين، في المركز الثالث.