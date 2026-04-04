ضمك أكبر المتضررين.. العنزي يجدد خطأي الموسم الماضي

كرَّر ضاري العنزي، جناح فريق ضمك الأول لكرة القدم، خطأ ارتكبه مرتين سابقتين في دوري روشن السعودي بتسجيله هدفًا عكسيًّا، السبت، لمصلحة الأهلي.

وبالخطأ، حوَّل العنزي كرة الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، إلى داخل شباك ضمك في الدقيقة الثالثة من مباراة الفريقين لحساب الجولة الـ 27.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، سجّل الجناح هدفين بالخطأ في مرمى ضمك خلال النسخة السابقة من الدوري، أولهما لمصلحة الخليج ضمن الجولة الافتتاحية، والآخر لفائدة الفيحاء في الجولة 30.

وارتفع عدد أهدافه الذاتية في الدوري إلى ثلاثة، جميعها سكنت شباك ضمك، الذي انتقل إليه صيف 2022 قادمًا من الفئات السنية للنصر.

وتضرَّر ضمك للمرة الثالثة من الأهداف العكسية في نسخة الدوري الجارية.

وقبل خطأ العنزي، استقبلت شباك الفريق الجنوبي هدفًا عكسيًّا من المغربي جمال حركاس، قلب دفاعه، وآخر بتوقيع البرازيلي كيوين سيلفا، حارس مرماه.

وطبقًا لـ «ترانسفير ماركت» أصبح ضمك أكثر المتضررين من الأهداف الذاتية في نسخة الدوري الجارية، بالتساوي مع فرق الشباب والفيحاء والخلود والفتح.