أمام الهلال.. الكويكبي يطوي غياب 72 يوما

عاد محمد الكويكبي، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم، إلى التشكيلة الأساسية أمام الهلال، السبت، في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، بعد غياب امتد 72 يومًا.

ويعود الظهور الأساسي الأخير للكويكبي إلى 22 يناير الماضي، حينما كان ضمن القائمة التي بدأت مواجهة الحزم في الجولة الـ 17 من الدوري، وبعدها غاب عن تسع جولات متتالية قبل أن يشارك بديلًا أمام نيوم لحساب الجولة الـ 26.

واعتمد البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب التعاون، على الكويكبي ضمن تغييرين أجراهما على تشكيلته الأساسية مقارنة بالتي خاضت مواجهة نيوم الماضية، وتضمن الآخر دخول محمد الدوسري.

ويشارك الكويكبي والدوسري أساسيين على حساب متعب المفرج والكولومبي روجر مارتينيز، المستبعدين من قائمة المباراة.

وثبَّت شاموسكا تسعة لاعبين في القائمة الأساسية على نحو ما كان عليه الحال أمام نيوم، وهم: البرازيلي مايلسون دوس سانتوس، حارس المرمى، ومواطنه أندريه جيروتو، قاسم لاجامي، البلغاري مارين بيتكوف، محمد محزري، الفرنسي أنجيلو فولجيني، الهولندي أشرف المهديوي، والثنائي البرازيلي فلافيو داسيلفا، وبيل تيكسيرا.

ويدخل التعاون المواجهة في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، فيما يأتي الهلال ثانيًا بـ64 نقطة.