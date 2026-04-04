بالقاتل.. مايوركا يكبّد الريال الخسارة الخامسة

تلقَّى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم الخسارة الخامسة الموسم الجاري بسقوطه 1ـ2، السبت، أمام مضيفه ريال مايوركا ضمن الجولة الـ 30 للدوري الإسباني.

وتجمَّد رصيد الريال عند 69 نقطةً في المركز الثاني بفارق أربع نقاطٍ خلف المتصدر برشلونة، الذي سيحلُّ ضيفًا، السبت أيضًا، على أتلتيكو مدريد «الثالث». أمَّا على الجانب الآخر، فقد رفع مايوركا رصيده إلى 31 نقطةً بالمركز الـ 17 متقدمًا بفارق نقطتين فقط على مناطق الهبوط.

وتقدَّم مايوركا في الدقيقة 42 عبر الإسباني مانو مورلانيس، لاعب الوسط، وأدرك البرازيلي إيدير ميليتاو، قلب الدفاع، التعادل للريال «88».

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، نجح المهاجم الكوسوفي فيدات موريكي، ثاني هدافي الدوري، في تسجيل هدف الفوز لفريقه، وهو الـ 18 له الموسم الجاري، وبات على مسافة أربعة أهدافٍ خلف متصدر الترتيب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الريال.

ودخل الريال المباراة بالثنائي الهجومي المغربي براهيم دياز، والفرنسي كيليان مبابي، إذ فضَّل المدرب ألفارو أربيلوا إراحة البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي شارك في مباراتي منتخب بلاده خلال التوقُّف الدولي، حتى يكون في حالةٍ أفضل أمام بايرن ميونيخ، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

من جانبه، اعتمد مايوركا على المهاجم موريكي لهز شباك الحارس الأوكراني أندريه لونين، الذي ارتدى شارة قيادة الريال.

وفي الدقيقة 24 جاءت أولى الفرص الخطيرة للفريق العاصمي حيث تلقَّى مبابي تمريرةً من الفرنسي إدواردو كامافينجا، ليسدِّدها قويةً، لكنَّ الحارس ليو رومان أبعدها إلى ركنيةٍ.

وتقدم مايوركا بالهدف الأول عبر مانو مورلانيس مستفيدًا من عرضية بابلو مافيو من الجهة اليمنى، ليتسلَّم الكرة وسط اثنين من مدافعي الريال، ويسدِّدها في شباك لونين «42».

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الريال العودة وتسجيل التعادل، لكنَّ الحارس رومان تصدى لمحاولات مبابي الذي كان الأكثر نشاطًا في الهجوم المدريدي مع محاولاتٍ غير مكتملةٍ من التركي الشاب أردا جولر.

وبعد مرور عشر دقائق، أشرك أربيلوا لاعبه فينيسيوس، إلى جانب كلٍّ من الإنجليزي جود بلينجهام، وميليتاو، بدلًا من مانويل أنخيل، وكامافينجا، ودين هويسين.

لكنَّ الرقابة اللصيقة أبطلت فاعلية فينيسيوس، وحرمته من أي مساحاتٍ للتحرك وتشكيل الخطورة على المرمى.

وبينما لم ينجح الهجوم في التسجيل، نجح المدافع ميليتاو في إدراك التعادل للريال قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين برأسيةٍ متقنةٍ بعد ركلةٍ ركنيةٍ، أرسلها الإنجليزي ألكسندر أرنولد.

لكنَّ مايوركا سرعان ما تمكَّن من تسجيل هدف الفوز «90+1» عبر موريكي، الذي تلقَّى تمريرة يوهان موخيكا، ليسدِّد الكرة بقوةٍ في شباك لونين.