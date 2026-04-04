المرة الثانية.. البايرن يحبط فرحة فرايبورج بثلاثية

قلب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم تأخره بثنائية نظيفة إلى فوز 3ـ2 على مضيفه فرايبورج، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 لدوري الدرجة الأولى.

وأعاد الفريق البافاري سيناريو المواجهة الأولى بين الفريقين، 22 نوفمبر الماضي، بالقسم الأول من الدوري، إذ تأخر بهدفين نظيفين قبل أن يقلب النتيجة إلى فوز ساحق 6ـ2.

ورفع البايرن بهذه النتيجة رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة متقدمًا على بوروسيا دورتموند الثاني بـ 61، قبل مواجهة شتوتجارت في وقت لاحق.

واقترب البافاري كثيرًا من تحطيم رقمه القياسي المسجل في عدد من الأهداف بالدوري «101»، المسجل باسمه موسم 1971ـ1972، إذ بات على مسافة هدف واحد فقط، مع تبقي سبع جولات على نهاية المسابقة.

وأطلق توم بيشوف تسديدتين متطابقتين تقريبًا من حدود منطقة الجزاء، الأولى في الدقيقة «81» والثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليعادل النتيجة قبل أن يسجل لينارت كارل هدفًا من آخر محاولة، ليحصد البايرن ثلاث نقاط قبل أن يتوجه إلى ريال مدريد لخوض مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم فرايبورج بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني عندما أطلق يوهان مانزامبي تسديدة من مسافة 25 مترًا سكنت شباك الحارس مانويل نوير.

واقترب فرايبورج، الذي سيواجه سيلتا فيجو في دور الثمانية بالدوري الأوروبي بعد أيام، مرتين من التسجيل إذ سيطر على مجريات اللعب في الدقائق الأولى من الشوط الثاني وشكَّلوا ضغطًا متواصلًا على نوير.

وافتقد بايرن جهود هدافه هاري كين بسبب الإصابة، لكن البديل مايكل أوليسي صنع أفضل فرصة للفريق بعد دخوله في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وضاعف فرايبورج تقدمه في الدقيقة «71» بتسديدة مباشرة من لوكاس هولر بعد أن أفلتت الكرة من نوير إثر ركلة ركنية، لكن بايرن قلص الفارق بعدها بعشر دقائق عندما سدَّد بيشوف الكرة بقوة في شباك الحارس نواه أتوبولو، وعزَّز بايرن ضغطه الهجومي أكثر بعدها.

