القلب يجبر أوسكار على الاعتزال

اعتزل لاعب خط الوسط الهجومي الدولي السابق البرازيلي أوسكار، نجم فريق ساو باولو الأول لكرة القدم، في سن الـ 34 عامًا بسبب مشكلات في القلب، وفقًا لما أفاد ناديه، السبت.

وكان أوسكار قد غاب عن الملاعب منذ أواخر عام 2025، أُدخل المستشفى خمسة أيام في نوفمبر الماضي بعد تعرضه للإغماء أثناء فحص طبي روتيني.

وشُخِّصت حالة أوسكار بمتلازمة الإغماء الوعائي المبهمي، الناجمة عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتدفق الدم إلى الدماغ، ما أجبر البرازيلي على إنهاء مسيرته الكروية قبل انتهاء عقده مع ساو باولو في عام 2027.

ونُقل عن اللاعب السابق لإنترناسيونال البرازيلي «2010ـ2012»، وتشيلسي الإنجليزي «2012ـ2017»، وشنغهاي بورت الصيني «2017ـ2024»، في بيان صادر عن ساو باولو، قوله: «أُنهي مشواري هنا في ساو باولو، وهي رحلة قادتني عمليًّا إلى أرجاء العالم الأربعة».

سجَّل أوسكار 136 هدفًا ومرَّر 203 كرات حاسمة في 556 مباراة في مختلف المسابقات مع الأندية التي دافع عنها حسب موقع «ترانسفير ماركت».

دوليًّا، مثَّل أوسكار المنتخب البرازيلي في 48 مباراة، سجَّل خلالها 12 هدفًا، وكان ضمن تشكيلة كأس العالم 2014. وعاد إلى ناديه الأم عام 2025 بعدما استهل مسيرته معه 2008.