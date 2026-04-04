بثلاثية في ضمك.. الأهلي يتخطى رصيد موسم التتويج

وصل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى ثاني أعلى رصيدٍ نقاطي له، متخطيًا غلة موسم تتويجه الأخير 2015ـ2016، بفوزه على ضيفه ضمك 3ـ0، مساء السبت، في مباراةٍ احتضنها ملعب «الإنماء» لحساب الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وجاء الهدف الأول عكسيًّا عن طريق ضاري العنزي، جناح ضمك، في الدقيقة الثالثة من المباراة.

وأضاف الإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة، والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس، لاعب الوسط، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 6 و56.

وبلغ الأهلي بهذا الفوز 65 نقطةً، متجاوزًا رصيده في آخر نسخة دوري حققها قبل عشرة أعوامٍ، بفارق نقطتين.

ونال الفريق الجدَّاوي لقب تلك النسخة بفضل تحقيقه 63 نقطةً في البطولة التي كانت تمتدُّ وقتذاك إلى 26 جولةً.

وتبقَّت له نقطتان فقط كي يكسر رقمه الأعلى، البالغ 67 نقطةً، الذي سجَّله الموسم الماضي، وأمامه سبع جولاتٍ لتخطيه.

وهزم الأهلي الفريق الجنوبي للمرة الخامسة على التوالي في دوري المحترفين، بعدما حقق انتصارًا واحدًا أمامه في أول سبع مواجهاتٍ بينهما لحساب البطولة.

واستعاد نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام القادسية 2ـ3، وضيَّق الفارق مع النصر المتصدر إلى خمس نقاطٍ.

ويتصدر النصر الترتيب بـ 70 نقطةً، يليه الأهلي بـ 65، ثم الهلال بـ 64 مع مباراةٍ ناقصةٍ للأخير.

من جهته، عاد ضمك إلى طريق الهزائم، بعد تعادلٍ وانتصارين في الجولات الثلاث الماضية، وتجمَّد رصيده عند 22 نقطةً، وبقي محتلًّا المركز الـ 15، أعلى ثلاثي الهبوط مباشرة.