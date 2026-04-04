فيورنتينا يبتعد عن الهبوط.. وساسولو يعود بنقاط كالياري

عاد فريق فيورنتينا الإيطالي الأول لكرة القدم بثلاث نقاط ثمينة من ملعب فيرونا، بعد تغلبه عليه السبت لحساب المرحلة الـ 31 من دوري الأولى ليبتعد قليلًا عن مناطق الهبوط، والذي خاض تجربته في 2002.

وُدين «فيولا» بفوزه السابع فقط للموسم الجاري إلى نيكولو فاجولي الذي خطف الهدف في الدقيقة 82، في لقاء أكمله الفريقان بعشرة لاعبين بعد طرد الأيسلندي ألبرت جودموندسون من فيورنتينا والسلوفاكي توماش سوسلوف من فيرونا لدخولهما في عراك «85».

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ 15 بفارق خمس نقاط مؤقتا عن منطقة الهبوط التي يقبع فيها فيرونا متذيل الترتيب بفارق تسع نقاط عن منطقة الأمان.

وفي مباراة أخرى بقي كالياري في منطقة الخطر بخسارته السبت لحساب الجولة نفسها أمام مضيفه ساسوولو 1-2.

ودخل كالياري اللقاء على خلفية سبع مباريات متتالية من دون فوز، لكنه تمكن من إنهاء الشوط الأول متقدما من ركلة جزاء نفذها سيباستيانو إيسبوزيتو «30».

بيد أن ساسوولو أدرك التعادل بعد دقائق معدودة على بداية الشوط الثاني عبر السويسري أوليسيس جارسيا «50»، قبل أن يحسم فوزه الـ 12 للموسم والأول في آخر أربع مراحل بفضل أندريا بينامونتي «78».

ورفع ساسوولو رصيده إلى 42 في المركز العاشر مؤقتا، فيما تجمد كالياري عند 30 نقطة في المركز الـ 16 عشر بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، بعد تلقيه خسارة رابعة تواليًا.