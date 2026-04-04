كاريلي: ما حدث أمام الأهلي مزعج.. وتنتظرنا 7 نهائيات

أظهر البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، انزعاجه من استقبال هدفين متلاحقين في وقت مبكر من مواجهة الأهلي، السبت، ملقيًا اللوم على ضعف التغطية الدفاعية.

وبعد المباراة التي انتهت أهلاوية بثلاثية نظيفة في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، قال كاريلي خلال مؤتمر صحافي: «أشعر بالانزعاج الشديد لأن نقطة التغطية الدفاعية تحدثت عنها كثيرًا مع اللاعبين، واستقبال هدفين في دقيقتين أمر مزعج جدًا».

وأضاف: «الأهلي فريق يملك جودة كبيرة، والتأخر أمامه بهدفين في وقت مبكر يصعّب الأمور بشدة».

واستدرك: «المباريات السبع المتبقية لنا في الدوري بمثابة نهائيات، ومن الآن سنركز على اللقاء المقبل أمام القادسية على أرضنا وننسى ما حدث اليوم».

وعاد ضمك إلى طريق الهزائم، بعد تعادلٍ وانتصارين في الجولات الثلاث الماضية، وتجمَّد رصيده عند 22 نقطةً، وبقي محتلًّا المركز الـ 15، أعلى ثلاثي الهبوط مباشرة.