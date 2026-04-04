مع باريس.. حكيمي يخطط على ما بعد 2029

يتطلع المدافع المغربي الدولي أشرف حكيمي إلى مواصلة مشواره مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، بعدما احتفل بخوض مباراته الـ 200 بقميصه في الفوز 3ـ1 على تولوز، الجمعة، ضمن منافسات الدوري المحلي.

انضم الظهير الأيمن إلى باريس في صيف 2021 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، وأصبح سريعًا ركيزة أساسية لا غنى عنها تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

ويسابق النجم المغربي الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025، الزمن لاستعادة مستواه ولياقته بعد إصابته بالتواء شديد بالكاحل في نوفمبر الماضي.

وقال حكيمي «27 عامًا» عبر الموقع الرسمي لناديه السبت: «كنا ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، لأنها تأتي بعد التوقف الدولي مباشرة ووسط إرهاق شديد للاعبين من كثرة السفر والمباريات».

وأضاف: «أنا سعيد للغاية بمباراتي رقم 200 مع باريس، وأتمنى خوض المزيد هنا». وختم حكيمي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2029 تصريحاته مبتسمًا: «لكن أمنيتي ترتبط بمدى استعداد المدير الرياضي لويس كامبوس بتقديم عرض لتمديد تعاقدي».

وهنأ لاعبو باريس سان جيرمان زميلهم في غرفة خلع الملابس، وحصل حكيمي على ميدالية تذكارية من ناصر الخليفي رئيس النادي.