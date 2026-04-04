الهاتريك الـ 12

أصبح النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، اللاعب الأكثر تسجيلًا للثلاثيات بين اللاعبين الحاليين الناشطين بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بعد أن زار شباك ليفربول السبت في ربع نهائي كأس إنجلترا.. وتقدم هالاند بالـ«هاتريك» الـ 12 على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني «11» بحسب «أوبتا». وعلق النرويجي على ذلك بالقول في تصريحات عقب المباراة: «مرَّ بعض الوقت منذ آخر مرة سجلت فيها ثلاثية بقميص سيتي، بالتالي حان الوقت لفعل ذلك مجددًا.. إنه أمر مميز وأنا سعيد جدََا». (رويترز والفرنسية)