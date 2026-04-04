يايسله: بداية مثالية.. والمستوى أسعدني

وصف الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الانتصار على ضمك، السبت، بالبداية المثالية للفترة المتبقية من الموسم.

وفي مؤتمرٍ صحافي بعد المباراة، التي انتهت أهلاويةً 3ـ0 ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، قال يايسله: «هذه بدايةٌ مثاليةٌ للفترة المتبقية من الموسم، وليس من السهل اللعب بعد التوقف، خاصَّةً وسط ظروف الغيابات».

وأضاف: «سعيدٌ بالأداء الذي قدَّمه اللاعبون من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة».

وتابع: «فخورٌ بمستوى الانضباط الذي أظهره اللاعبون، خاصَّةً عند امتلاكنا الكرة».

وعبَّر عن سعادته بمستوى الأسماء التي أشركها لتغطية الغيابات، مشدِّدًا: «هذه هي وحدة الفريق التي تقودنا دائمًا إلى النجاح».

وغاب عن الأهلي في المباراة أسماءٌ عدَّة، منهم علي مجرشي، الظهير الأيمن، والفرنسي فالنتين أتانجانا والإيفواري فرانك كيسيه، لاعبا الوسط.

واستعاد الفريق نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام القادسية 2ـ3، وضيَّق الفارق مع النصر المتصدر إلى خمس نقاطٍ.