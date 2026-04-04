دورتموند يحبط شتوتجارت.. وليفركوزن يعاقب فولفسبورج بسداسية

سجل كريم أديمي وجوليان براندت في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليمنحا بروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم الفوز بثنائية نظيفة على شتوتجارت السبت لحساب الجولة الـ 28 للدوري المحلي.

ورفع دورتموند رصيده إلى 64 نقطة بالمركز الثاني متأخرًا بتسع نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ الذي تغلب 3-2 على فرايبورج في وقت سابق، وذلك قبل ست جولات على نهاية الموسم. وتراجع شتوتجارت إلى المركز الرابع بـ 53 نقطة خلف لايبزيج بفارق الأهداف.

ولم يحقق دورتموند أي انتصار على شتوتجارت في آخر سبع مباريات سابقة بينهما بكل المسابقات، واضطر للانتظار حتى الثواني الأخيرة كي يهز الشباك.

وكان لأصحاب الأرض، الذين يكافحون من أجل المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، اليد العليا والفرص الأفضل في الشوط الأول، وظل دورتموند عاجزًا بعد الاستراحة عن إيجاد الحلول حتى وجد أديمي مساحة كافية خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقوة ويمنح الفريق التقدم في الوقت بدل الضائع. وبعدها استغل براندت عرضية رائعة من فابيو سيلفا ليضاعف تقدم الفريق بالهدف الثاني خلال دقيقتين.

وفي الصراع على مراكز دوري الأبطال، فاز لايبزيج على مضيفه فيردر بريمن 2-1. سجل للفريق الزائر النرويجي أنطونيو نوسا «15» والبرازيلي رومولو كاردوسو «52» ولبريمين البديل سليم موسى «90+4».

ورفع لايبزيج رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن هوفنهايم الذي مُني بهزيمة أمام ضيفه ماينتس 2-1.

وواصل هوفنهايم نزيف النقاط وتراجع للمركز الخامس بعدما كان يحتل الثالث في فبراير، ولم يفز إلّا مرة واحدة من المباريات الست الأخيرة.

كما اكتسح باير ليفركوزن ضيفه فولفسبورج 6-3، سجل لليفركوزن الإسباني أليخاندرو جريمالدو «30» من ركلة جزاء و«44»، والتشيكي باتريك شيك «53» من جزائية ثانية والبوركيني إدموند تابسوبا «68»، والجزائري إبراهيم مازة «73»، والأمريكي مالك تيلمان «90+6».

ووقع على ثلاثية فولفسبورج الدنماركي يوناس ويند «16» ويواكيم مايلي «31» وكريستيان إريكسون «38» من ركلة جزاء.

ورفع ليفركوزن بطل الدوري والكأس الموسم قبل الماضي رصيده إلى 49 نقطة بالمركز السادس.

كما تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ وهايدنهايم متذيل الترتيب 2-2، وهامبورج الذي لعب بعشرة لاعبين على ملعبه مع أوجسبورج 1-1.

وتستكمل المرحلة الأحد بمواجهتي أونيون برلين مع سانت باولي، وأينتراخت فرانكفورت مع كولن.