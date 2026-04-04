المرة الأولى.. الهلال والتعاون يتعادلان «رايح جاي»

أهدر فريق الهلال الأول لكرة القدم نقطتين في سباقه مع النصر المتصدر بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه التعاون 2-2 السبت على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وكرر الفريقان سيناريو مباراتهما في الدور الأول التي انتهت 1-1، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها التعادل بين الفريقين مرتين خلال نسخة واحدة من دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009.

وحسم الهلال الشوط الأول لصالحه بهدف أحرزه مهاجمه الفرنسي محمد قادر ميتي عند الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني رد التعاون بهدفين حملا توقيع المدافع البرازيلي أندريه جيروتو في الدقيقتين 55 و67، قبل أن يتمكن الأزرق من التعديل بواسطة البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 76.

ويشكل التعادل ضربة كبيرة لمساعي الهلال في اللحاق بالنصر المتصدر، إذ اكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 65 نقطة، وبذلك يتوسع الفارق بينه وبين جاره المتصدر إلى خمس نقاط قبل سبع جولات من خط النهاية.

في المقابل، رفع التعاون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس.