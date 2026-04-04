تشيلسي يقسو على بورت فايل بسباعية

اكتسح فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم ضيفه بورت فايل، وتغلب عليه بسباعية نظيفة، لينهي مغامرة أحد أندية دوري الدرجة الثالثة، ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد السبت.

وتأهل تشيلسي للدور قبل النهائي للمرة 27 في تاريخه، ساعيًا للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 2018.

وجاء هذا الفوز قبل اختبارين من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي حيث يستعد تشيلسي لاستضافة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يومي 12 و18 أبريل الجاري، ساعيًا لتحسين ترتيبه حيث يحتل المركز السادس برصيد 48 نقطة بعد مرور 31 جولة، ويطمع في مقعد مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

تقدم تشيلسي بثلاثية في الشوط الأول، سجلها جوريل هاتو وجواو بيدرو وجوردان جابرييل لاعب بورت فايل بالخطأ في مرماه بالدقائق 2 و25 و43.

وفي الشوط الثاني، أمطر الفريق اللندني مرمى منافسه بأربعة أهداف أخرى، بتوقيع توسين أدارابيويو وأندري سانتوس وإستيفاو ويليان وأليخاندرو جارناتشو في الدقائق 57 و69 و82 و92.

بهذا الفوز الكاسح، يلحق تشيلسي بمانشستر سيتي الذي تأهل بالفوز 4ـ0 على ليفربول في وقت سابق، السبت، بينما يلعب أرسنال مع ساوثهامبتون اليوم.

وتختتم منافسات دور الثمانية بلقاء يجمع بين وست هام يونايتد وليدز يونايتد، الأحد.