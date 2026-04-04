رين يعزز حظوظ «الأوروبية».. وستراسبورج يضرب نيس

عزز فريق رين الفرنسي حظوظه في المشاركة الأوروبية الموسم المقبل بفوزه على مضيفه وجاره بريست 4-3 السبت لحساب الجولة الـ 28 من دوري الدرجة الأولى.

ودخل رين اللقاء على خلفية خسارة على ملعبه أمام ليل «1-2» وتعادل سلبيًا مع متز قبل نافذة المباريات الدولية، لكنه تمكن السبت من تحقيق فوزه الـ 13 للموسم، رافعًا رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس مؤقتًا بفارق الأهداف خلف ليون وليل الرابع والخامس تواليًا، ونقطة أمام موناكو.

وتخلف رين منذ الدقيقة الرابعة عبر الكاميروني إريك جونيور دينا إيبيميه «4»، لكنه عادل بواسطة لودوفيك بلاز «20» ثم وضعه إستيبان لوبول في المقدمة «34» من ركلة جزاء.

وفي بداية الشوط الثاني، سجل دينا إيبيمبيه مجددًا وأدرك التعادل لبريست «57» لكن الضيوف استعادوا التقدم عبر السويسري بريل إيمبولو«63».

وبعدما عادل ريمي لابو لاسكاري مجددًا لبريست «70»، رد لوبول بعد أربع دقائق بهدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء أخرى انتزعها الأردني موسى التعمري، على غرار الأولى، مانحًا فريقه النقاط الثلاث، فيما رفع رصيده الشخصي إلى 16 هدفًا في صدارة ترتيب الهدافين.

في المقابل، تجمد بريست عند 36 نقطة في المركز الـ 11.

وضرب ستراسبورج بقوة في اختباره الأول من دون هدافه الأرجنتيني خواكين بانيتشيلي الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة، بفوزه على ضيفه نيس 3-1.

وخسر الفريق جهود بانيتشيلي، متصدر هدافي الدوري بـ16 مع إستيبان لوبول، حتى نهاية الموسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي الخميس الماضي خلال حصة تدريبية عشية مباراة الأرجنتين التجريبية ضد موريتانيا.

وحسم ستراسبورج انتصاره الـ 12 للموسم في الشوط الأول عبر الإيفواري مارسيل جودو «28» والباراجوياني خوليو أنسيسو «36» والمغربي سمير المرابط «42»



وقلّص نيس الفارق متأخرًا جدًا عبر السنغالي إنطوان مندي «82»، ليحقق ستراسبورج نقطته الـ43 في المركز الثامن ويُبقي على حظوظه بالمشاركة القارية الموسم المقبل، فيما مُني الضيوف بهزيمتهم الـ 15 وتجمد رصيدهم عند 27 نقطة في المركز الـ 15، بفارق 5 نقاط مؤقتًا عن منطقة الهبوط.