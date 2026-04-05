الهلال يتوج بـ «نخبة» الطائرة

لاعبو فريق الهلال الأول للكرة الطائرة يحتفلون بلقب كأس النخبة بعد الفوز على الاتحاد في المباراة النهائية السبت على صالة وزارة الرياضة في جدة.. وفي الصورتين الأخريين تتويج فريقي الاتحاد والأهلي بميداليتي المركزين الثاني والثالث (المركز الإعلامي - الاتحاد السعودي للكرة الطائرة)
جدة ـ الرياضية 2026.04.05 | 12:12 am

توج فريق الهلال الأول للكرة الطائرة، السبت، بكأس النخبة 2026، بعد تغلبه على الاتحاد في المباراة النهائية 3-1 وذلك على ملعب صالة وزارة الرياضة بجدة.
وسلم وليد بن علي المقبل، رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، قائد فريق الهلال كأس البطولة، بحضور عبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25-17 و25-13، للهلال، و26-24 للاتحاد.
وفي مباراة تحديد المركز الثالث تغلب الأهلي على العلا بثلاثة أشواط مقابل شوط.
تقدم العلا في الشوط الأول 25-23، فيما كسب الأهلي الشوطين الأخيرين 25-20، و25-21.

ونظمت فعاليات البطولة خلال الفترة من 1-4 أبريل بصالة وزارة الرياضة في جدة، وشهدت استخدام تقنية تحدي الفيديو أو «الفيديو تشالنج» Video Challenge لدعم دقة القرارات التحكيمية.
ونقلت فعاليات البطولة عبر منصة «تيم سعودي» Team Saudi على «يوتيوب» حيث تجاوز عدد المشاهدات 100 ألف، إلى جانب القنوات الرياضية السعودية.


