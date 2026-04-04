شاموسكا: MyGamePlan كشفت الهلاليين

كشف البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، عن استعانته بمنصة MyGamePlan قبل مواجهة الهلال التي انتهت بالتعادل 2ـ2، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، السبت، مؤكدًا أنه تعرَّف من خلال هذه المنصة على المستوى التنظيمي لمنافسه، ونجح في الخروج بنقطة التعادل.

وذكر شاموسكا في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «نتعامل مع منصة MyGamePlan، وهذه المنصة أظهرت لنا انخفاض المستوى التنظيمي للهلال، وقد عملنا عليها لتخطي هذه العقبة، واستطعنا استغلالها في اللقاء للحصول على نقطةٍ».

وأبدى مدرب التعاون رضاه عن نتيجة التعادل على الرغم من افتقاد الهلال إلى عديدٍ من نجومه، وقال: «منطقيًّا، نعلم أن الهلال لديه غياباتٌ، لكنَّه فريقٌ صعبٌ. لعبنا بحدودنا وإمكاناتنا، ونجحنا في أن نفرض عليه التعادل، ونحصل على نقطةٍ».

وواصل شاموسكا: «كثرة المصابين في الهلال لا تعطي حلولًا في الفريق، وغياب لاعبين مثل كريم بنزيما وسالم الدوسري وسيرجي سافيتش مؤثِّرٌ، لكن الفريق لديه الوقت للتعويض وتحقيق الألقاب».

وأضاف مدرب الفريق القصيمي: «في منهجية المباراة، كانت لدينا فرصٌ كثيرةٌ من التحوُّلات، لكننا لم نُحسن التمريرة الأخيرة، أما فيما يخصُّ الكرات الثابتة والعرضيات، فلدينا المتخصِّص كلاوديو، الذي يعمل عليها طوال الأسبوع، وهو سلاحٌ لنا في مثل هذه المباريات».

وأقرَّ شاموسكا بتأثير غياب المهاجم الكولومبي روجر مارتينيز عن المباراة، لكنه استدرك: «وضعنا تكتيكًا مختلفًا، ولعبنا بمهاجمٍ وهمي، ونجحنا في خلق عقليةٍ إيجابيةٍ خلال التدريبات عبر التركيز على مجموعةٍ من الأفكار الهجومية».