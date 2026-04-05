كأس الاتحاد.. ساوثهامبتون يطيح بأرسنال

ودَّع فريق أرسنال الأول لكرة القدم بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته أمام مضيفه ساوثهامبتون 1ـ2 في الدور ربع النهائي.

وأصبحت البطولة، التي يحمل أرسنال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها «14»، الثانية التي يخسرها الفريق اللندني الموسم الجاري إثر سقوطه في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي 0ـ2.

وسيكون أرسنال على موعدٍ مع بطولةٍ أخرى لم يسبق له الفوز بها عندما يحلُّ ضيفًا على سبورتينج لشبونة البرتغالي، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بذلك، انضمَّ ساوثهامبتون إلى مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي البطولة، إذ فاز الأول 4ـ0 على ليفربول، فيما تفوَّق الثاني على بورت فيل 7ـ0.

وتُجرى، الأحد، آخر مباريات هذا الدور، وتجمع بين وست هام يونايتد وضيفه ليدز.

وتقدَّم ساوثهامبتون، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى «تشامبيون شيب»، في الدقيقة 35 عبر روس ستيوارت، وأدرك أرسنال التعادل بواسطة فيكتور جيوكيريس «68». وفي الدقيقة 85 سجل شيا تشارلز الهدف الثاني لساوثهامبتون.