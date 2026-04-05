بالقميص الأزرق.. ميتي يكسر رقم رين

دشن الفرنسي محمد قادر ميتي، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، رصيد أهدافه بالقميص الأزرق بعد أن زار شباك التعاون خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، السبت.

وأحرز المهاجم الفرنسي الهدف عند الدقيقة 43 من مباراة الفريقين على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وانتظر المهاجم الفرنسي الشاب البالغ من العمر 18 عامًا مباراته الخامسة في مختلف المسابقات مع الهلال ليوقع على أول أهدافه مفتتحًا رصيده التهديفي في رحلة جديدة مختلفة تمامًا عن مسيرته السابقة في صفوف ستاد رين الفرنسي التي غاب فيها عن التسجيل في أول 8 مباريات قبل أن يفتتح عداد الأهداف في مباراته التاسعة، وكانت ضد نانت التي حسمها فريقه 2-1 لحساب الجولة الـ30 من منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء هدف ميتي في ظهوره الأول أساسيًا مع الهلال على صعيد منافسات الدوري بعد أن شارك بديلًا مرتين، الأولى لمدة 14 دقيقة في مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي ضمن الجولة الـ20، والثانية لم تدم أكثر من دقيقة خلال لقاء الاتفاق لحساب الجولة الـ22، علمًا أنه سبق له خوض مواجهتين أخريين مع الهلال في دوري أبطال آسيا دون أن يضع بصمته التهديفية.

وانضم ميتي إلى صفوف الفريق الهلالي في «الميركاتو الشتوي» الماضي قادمًا من ستاد رين بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.